O médio internacional português Pizzi foi suplente – entrou aos 84m - no empate (2-2) do Basaksehir em casa do Besiktas.

O jogador emprestado pelo Benfica viu a sua equipa em vantagem duas vezes, graças aos golos de Trezeguet (35m) e Chuka (45+4), mas Yalcin (41m) e Karaman (54m) marcaram para o Besiktas.

O empate permite à equipa de Pizzi subir ao terceiro lugar da Liga turca, com 47 pontos em 28 jogos.

Também o Hatayspor, com Rúben Ribeiro no onze inicial, empatou 2-2 em casa do Gaziantep.

Pior resultado teve o Kayserispor que, com Miguel Cardoso e Carlos Mané na equipa inicial, perdeu em casa por 2-1 com o Alanyaspor de Marafona, guarda-redes que não saiu do banco.