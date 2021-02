O Gaziantep comandado por Ricardo Sá Pinto voltou a perder esta quarta-feira na liga turca, desta vez na visita ao Karagumruk (0-2), em jogo da 23.ª jornada.

O treinador português, que chegou ao clube há duas semanas, empatou na estreia com o Hatayspor (1-1) e perdeu nas jornadas seguintes, em casa, com o Galatasaray, por 2-0, e hoje, fora, com o Karagumruk, pela mesma margem, com a equipa a cair do quarto para o sexto lugar.

No Estádio Vefa, em Istambul, o Gaziantep, com Rashid, ex-Santa Clara, a titular, teve maior posse de bola e mais remates enquadrados, mas viu-se a perder na segunda parte: Alassane Ndao abriu o marcador aos 58 minutos, enquanto Fábio Borini aumentou a vantagem da equipa da casa aos 64.

O treinador português, de 48 anos, chegou à Turquia depois de ter sido despedido do Vasco da Gama, do Brasil, no final de dezembro, apenas dois meses depois de ter sido contratado, em outubro.