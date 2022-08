O Fenerbahçe assumiu a liderança da Liga turca ao vencer o Demirspor por 4-2.

Ao intervalo já a equipa de Jorge Jesus vencia por 2-0, com «bis» de Enner Valencia (o primeiro de penálti, a punir uma falta do português Kévin Rodrigues, titular na formação visitante).

Zajc aumentou a vantagem logo no início da segunda parte, assistido por Lincoln, ex-Santa Clara (47m), mas o Demirspor ainda reagiu. Primeiro com um penálti de Belhanda (56m), e depois com um golo do russo Artem Dzyuba (66m).

A recuperação da equipa da casa ficou condicionada pela expulsão do ucraniano Yaroslav Rakitskiy (82m), e um golo de Alioski confirmou a vitória do Fenerbahçe (83m).

Miguel Crespo não saiu do banco, mas a equipa de Jorge Jesus passa a somar sete pontos, tal como Basaksehir, Besiktas e Gaziantep, mas com melhor diferença de golos.

Destaque ainda para o empate do Alanyaspor no reduto do Sivasspor (1-1), conseguido com um golo do ex-sportinguista Doumbia, ao minuto 90. Pedro Pereira, Daniel Candeias e Wilson Eduardo foram titulares.