O Besiktas venceu em casa o Eyupspor por 2-1, em jogo da quinta jornada da Liga turca.

Gedson Fernandes, Rafa Silva e João Mário foram titulares nas águias negras, que se adiantaram no marcador aos 20 minutos por intermédio de Rashica, num disparou colocado após passe de João Mário.

Na segunda parte, a equipa visitante chegou ao empate através da transformação de um penálti aos 64 minutos (Emre Akbaba).

Quando tudo parecia apontar para o segundo tropeção do Besiktas nesta Liga turca, Ciro Immobile deu a vitória ao Besiktas da marca dos 11 metros já em tempo de compensação.

Com este resultado, a equipa de Rafa, Gedson e João Mário chega aos 13 pontos na Liga turca: tem menos um do que o Fenerbahçe e menos cinco do que o Gatatasaray, mas também tem um jogo a menos do que os rivais de Istambul.