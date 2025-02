Mais um jogo ganho por José Mourinho. O treinador português orientou o Fenerbahçe durante a vitória sobre o Kasimpasa, na 23.ª jornada da Liga turca, neste domingo.

O resultado ficou estabelecido em 3-1, favorável ao Fenerbahçe apesar do equilíbrio de chances de golo para as duas equipas.

Logo aos 21 minutos, o matador En Nesyri adiantou a equipa de Mourinho no marcador. Fugiu aos defesas e marcou na cara do guarda-redes contrário.

O extremo Aydin ampliou a vantagem para 2-0 já na segunda parte. Dez minutos depois (62m), a reação do Kasimpasa chegou com Fall a marcar de cabeça. En Nesyri fechou as contas com um bis e mais uma finalização cheia de classe.

Este 3-1 faz com que o Fenerbahçe mantenha a pressão sobre o líder Galatasaray, que joga na segunda-feira em casa do Rizespor. Mourinho está a três pontos do invencível rival, que soma 60 em 22 jogos.