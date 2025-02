José Mourinho foi suspenso por quatro jogos na sequência de declarações polémicas após o último encontro com o Galatasaray, anunciou a Federação Turca de Futebol (TFF) nesta quinta-feira.

De acordo com o mapa de castigos publicado no site da TFF, o treinador do Fenerbahçe recebeu dois castigos. Foi suspenso por dois jogos, depois de, no final do jogo, dirigido pelo esloveno Slavko Vincic, ter dito ao quarto árbitro que se o jogo tivesse sido dirigido por um turco teria sido «um desastre».

Depois, na conferência de imprensa, o treinador português referiu que os elementos do banco do Galatasaray saltavam «como macacos», numa expressão que o Galatasaray conotou como racismo. Foi suspenso por mais dois jogos, por a TFF considerar que estas palavras «são um ato contra o espírito desportivo».

Por estas declarações, Mourinho foi multado em 1,5 milhões de liras turcas (cerca de 39,5 mil euros), às quais se juntam 117 mil liras (cerca de três mil euros) pela primeira infração.

Devido ao comportamento dos adeptos, o Fenerbahçe vai disputar dois encontros sem público. Por seu lado, o treinador do Galatasaray, Okan Buruk, foi suspenso por um jogo, também devido a declarações após o dérbi de Istambul, que terminou empatado a zero.