O Karagumruk, de Ricardo Esgaio, surpreendeu e venceu na receção ao Fenerbahçe (2-0), a contar para a 26.ª jornada da Liga turca. O ex-Sporting foi, uma vez mais, titular. O defesa português tem sido escolha habitual, perfazendo o 17.º jogo a titular.

Do lado dos visitantes, que ainda não tinha sido derrotados nesta edição da Liga turca, Kerem Aktürkoğlu, ex-Benfica, alinhou também de início. A surpresa começou relativamente cedo na partida. Bartug Elmaz, que já representou o Fenerbahçe, aplicou a «lei do ex» e inaugurou o marcador aos 15 minutos de jogo.

Ainda no primeiro tempo, o brasileiro Serginho – que já vestiu as cores do Vasco – fez o 2-0 final já em tempo de compensação (45+1m).

Sem mais golos no encontro, o apito final marcou a surpresa da jornada. Ora, o 20.º e último classificado venceu, assim, o segundo classificado, complicando as contas para o Fenerbahçe.

Assim, a equipa outrora orientada por José Mourinho pode ficar a sete pontos do líder Galatasaray, que venceu recentemente o Liverpool na 1.ª mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões.

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