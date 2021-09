O Fenerbahçe comandado por Vítor Pereira desperdiçou uma oportunidade soberana para se juntar ao Besiktas e ao Trabzonspor no topo da classificação da liga turca ao sair derrotado do dérbi com o Istambul Basaksehir (0-2) que somou os primeiros pontos no campeonato.

Depois do desaire do Galatasaray, em casa, diante do Alanyaspor (0-1), o vizinho Fenerbahçe não fez melhor e perdeu diante do Basaksehuir que até este domingo ainda não tinha pontuado na liga turca. Uma derrota inesperada, imposta pelos golos de Stefano Chuka (16m) e Fredrik Gulbrandsen (90m). Miguel Crespo, contratado ao Estoril, já esteve no banco, mas não foi utilizado neste jogo.

A equipa de Vítor Pereira segue, assim, no sexto lugar, com 10 pontos, menos três do que os lideres Besiktas (adversário do Sporting na Champions) e Trabzonspor.