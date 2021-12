O Fenerbahçe voltou a escorregar na Liga turca: a equipa de Vítor Pereira foi derrotada pelo Gaziantep, nesta segunda-feira (3-2).

O brasileiro João Figueiredo foi a figura do encontro, ao apontar dois golos para a equipa da casa (8 e 73m). O outro tento do Gaziantep foi da autoria de Maxim, de penálti (54m).

Mesut Ozil (30m) e Miha Zajc (67m) marcaram para o Fenerbahçe, que teve Miguel Crespo no onze.

A equipa de Vítor Pereira está na quinta posição, com 27 pontos, a doze do líder, Trabzonspor.

No outro jogo desta segunda-feira o Galatasaray foi derrotado no reduto do Sivasspor (1-0).