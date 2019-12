Cristiano Ronaldo foi o melhor marcador das provas da UEFA na década que decorreu entre 2010 e 2019.

A lista foi publicada pelo organismo que gere o futebol europeu e mostra o português no topo da lista com 145 golos, mais 44 do que Lewandowski e mais 46 do que Lionel Messi.

Importa, contudo, esclarecer que o argentino surge no terceiro lugar mas tem uma desvantagem em relação a Ronaldo e a Lewandowski: não joga competições europeias de seleções.

Contudo, mesmo se retirarmos os golos nas qualificações e fases finais de Europeus, bem como os apontados na Liga das Nações, Ronaldo continuaria a ser o melhor marcador da década, com 109 golos – 107 na Champions e dois em Supertaças Europeias.

Messi passaria, porém, a ser segundo classificado, uma vez que tem 99 golos marcados – 96 na Champions e três em Supertaças europeias -, enquanto Lewandowski soma 63 na Champions e um na Liga Europa, tendo marcado os restantes 37 ao serviço da seleção polaca.