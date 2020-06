Há cerca de um ano a Roma oficializava a chegada de Paulo Fonseca. O técnico português soma 17 vitórias em 36 jogos no ano de estreia na capital italiana até à interrupção das competições devido à pandemia de Covid-19.



No entanto, o trabalho do treinador de 47 anos não se resume apenas aos resultados. Os giallorossi ocupam o 5.º lugar da Serie A com 45 pontos, têm o terceiro melhor ataque da prova com 51 golos e a segunda melhor média de ocasiões de golo criadas por jogo, apenas atrás da Atalanta, de acordo com os dados do InStat.



Fonseca defende um modelo de posse, algo que se reflete nos dados estatísticos. A Roma tem a segunda melhor média de percentagem de posse de bola por jogo (56 por cento) só atrás da Juventus (57 por cento). Além disso, os romanos são o segundo conjunto que mais remates faz em médio por jogo: 16, o mesmo número da Juventus. A Atalanta lidera esta estatística, visto que faz uma média de 18 remates por jogo.



O técnico luso fez um balanço positivo do primeiro ano em Roma.



«Estava muito motivado para treinar a Roma, entusiasmado e pronto para começar. A paixão que os adeptos têm empolgou-me e posso dizer que já desfrutámos de bons momentos. Sinto-me completamente enraizado dentro do clube e estou encantado por fazer parte desta família», referiu, ao site do clube.



Paulo Fonseca abordou ainda a interrupção da competição devido à pandemia do novo coronavírus e explicou quais são os objetivos para o que falta da temporada.



«Não foi fácil manter os jogadores motivados e concentrados em casa. No entanto, devo dizer que eles fizeram um trabalho incrível. Ficaram todos na cidade e isso não pode ser desvalorizado, porque não aconteceu com todas as equipas. Desde que voltaram, senti-os motivados», disse.



«Queremos qualificar-nos para a Liga dos Campeões, apesar de sabermos que será uma tarefa extremamente difícil. Os nossos rivais partem à nossa frente e são realmente fortes. Não há muito tempo para recuperar, mas vamos tentar, jogo a jogo. Uma coisa tenho a certeza: vamos estar mais fortes do que estávamos antes da paragem e vamos mostrar o que pode ser a Roma no futuro. Vai ser difícil chegar ao quarto lugar, mas vamos tentar», acrescentou.



Por sua vez, o presidente da Roma admitiu que será uma sorte para o clube conservar Paulo Fonseca por vários anos.



«Não podia estar mais contente com Paulo Fonseca. A Roma terá muita sorte se o Paulo ficar no clube por muito tempo. Ele é extremamente inteligente, om uma visão do futebol muito sofisticada, uma personalidade bem acolhida pelos jogadores e muita maturidade», frisou Pallotta.