Bruno Varela voltou a falar da mudança para o Ajax. Em entrevista ao jornal holandês «De Telegraaf», o guarda-redes português reconheceu que a situação no Benfica não era favorável e que preferiu ser suplente no Ajax do que ficar de fora das opções no clube da Luz.

«Estava numa situação difícil no Benfica, de repente tornei-me o terceiro guarda-redes. O Ajax estava vivo na luta pelo campeonato, pela taça, pela Liga dos Campeões e tinha tantos jogos, por isso pareceu-me uma melhor opção vir para aqui e ser suplente do que ficar lá», admitiu o ex-Benfica.

Varela rumou ao Ajax a meio da época passada e desde então somou apenas dois jogos pela equipa principal do histórico clube holandês. Nada que abale, ainda assim, a confiança do guardião de 25 anos. «Claro que não vim com a ideia de ser suplente do Onana e aceitar isso. O plano foi de competir com ele. Tenho uma relação muito especial com o André [Onana]. Ele faz de mim um guarda-redes melhor e eu ajudo-o também. Quem perde no treino fica mesmo zangado. Quem ganha mais? Sou eu. Mas acho que o André diz o mesmo», brincou.

Bruno Varela poderá ter a sua próxima oportunidade, na equipa principal do Ajax, no jogo da Liga Europa, diante do Getafe. Onana está suspenso por acumulação de amarelos e, apesar da má exibição do guarda-redes português pela equipa B dos holandeses no jogo contra o Utrecht, em que o Ajax perdeu por sete bolas a duas, o guarda-redes tem a confiança do treinador e dos colegas de equipa.