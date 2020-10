Ricardo Sá Pinto já está inscrito na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode estar no banco de suplentes para orientar o Vasco da Gama no encontro frente ao Corinthians.



De resto, o técnico português orientou a primeira sessão de trabalho no novo clube na segunda-feira e terá apenas mais um treino antes da primeira partida oficial. A estreia será no estádio São Januário, na madrugada de quarta para quinta-feira.



Lembre-se que Sá Pinto assinou por uma época pelo clube do Rio de Janeiro.