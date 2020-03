Jogador do Hellas Verona, Miguel Veloso é mais um dos jogadores portugueses que tem vivido de perto a situação dramática em Itália, o país que regista mais vítimas mortais devido à pandemia de Covid-19.

Em declarações ao site da Liga, o internacional português relatou com tem sido a sua experiência e mostrou-se preocupado com a evolução do novo coronavírus em Portugal.

«Estas últimas semanas têm sido vividas com maior responsabilidade, com maior respeito pelas regras e pelo próximo. As pessoas estão todas em casa [em Itália]. Só se podem deslocar para comprar comida ou trabalhar. Neste último caso, tem de ser feita uma auto declaração que, não correspondendo à verdade, pode valer uma multa ou até mesmo uma pena», começou por dizer.

Veloso mostra-se esperançoso, mas diz que para já ainda não se notam melhorias: «A esperança é sempre a última a morrer. Mas a realidade não mostra, para já, sinais de melhoria. Vê-se pelo primeiro país a sofrer do surto, a China, que já passou o pior momento, mas continua a viver efeitos do Covid-19. As pessoas continuam a ter de usar máscaras, a lavar as mãos e a estar sempre por casa quando não estão a trabalhar.»

O médio de 33 anos diz estar atento à situação portuguesa, com alguma preocupação de que se possa repetir o mesmo que em Itália.

«Sim, tenho seguido. Tenho parte da minha família em Portugal e preocupo-me, pois, no dia em que foi declarada pandemia, a população não levou a sério e vi fotos de praias cheias.»

«Aqui em Itália, ao início, também ninguém levou a sério e o país está no estado que está por culpa disso e por não se terem respeitado as condições. Hoje sim já entenderam que este vírus é real», atirou.