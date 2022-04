No dia em que os adeptos do Flamengo protestaram contra o momento da equipa, ainda com a derrota no Carioca diante do rival Fluminense «entalada» na garganta, Marcos Braz colocou-se ao lado de Paulo Sousa.

«A minha relação com o Paulo é a melhor possível. Conversamos sistematicamente: é uma relação muito direta e a confiança no treinador e na equipa técnica é bem clara», afirmou o vice-presidente e homem-forte do futebol do Flamengo em declarações durante a conferência de imprensa de apresentação dos reforços Ayrton e Santos.

«Quando a bola não entra e temos outras dificuldades, as críticas surgem de todos os lados. O Paulo foi contratado para fazer ajustes que precisávamos, conseguimos contratar alguns jogadores, mas não com a rapidez que pretendíamos. Entendemos que temos de passar por esta fase. Na época passada ganhámos a Supertaça e o Carioca e não terminou bem. Espero que desta vez corra melhor», acrescentou Marcos Braz.

De referir que Paulo Sousa foi poupado pelos adeptos que se aglomeraram à porta do centro de treinos do Flamengo e levaram, inclusive, três réplicas de caixões com as fotografias do ex-FC Porto Diego, o guarda-redes Diego Alves e Willian Arão.