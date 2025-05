O PAOK publicou um vídeo que mostra a cerimónia homenagem a Vieirinha, antigo internacional português que representou o clube de Salónica, por dois períodos, ao longo de doze temporadas.

Uma cerimónia que decorreu já no passado sábado, em que o clube expôs os troféus conquistados pelo português no relvado e que contou com vários convidados, entre os quais, Fernando Santos que, além de ter trabalhado no clube, entre 2007 e 2010, comandou Vieirinha na conquista do Euro2026.

Vieirinha fica para a história do PAOK pela longevidade ao serviço do clube, quase sempre como capitão, além de ter conquistado dois campeonatos e duas Taças da Grécia.

O antigo jogador, agora com 39 anos, já tinha anunciado o final da carreira na passada quarta-feira.

Com o estádio cheio, com bandeiras portuguesas nas bancadas, Vieirinha levou os adeptos ao delírio com palavras emocionadas junto da mulher e da filha.

Ora veja: