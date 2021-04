O Legia Varsóvia sagrou-se esta quarta-feira campeão polaco, ao beneficiar do empate do Rakow Czestochowa, e assim Rafael Lopes e André Martins festejaram o título no sofá.

A dupla portuguesa festejou a conquista em casa, na companhia das companheiras, mas mesmo longe dos companheiros de equipa, festejaram a valer.

Rafael Lopes partilhou nas redes sociais o momento em que o Legia confirmou o título, e ainda uma dança dos dois portugueses. O melhor é mesmo ver, no vídeo acima associado.