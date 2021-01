Entre os vários vídeos da festa da conquista da Supertaça italiana pela Juventus, esta quarta-feira, há um que mostra Cristiano Ronaldo numa dança comemorativa.

Já com o fato oficial do clube novamente vestido, ao lado do colombiano Juan Cuadrado e do americano Weston McKennie, o internacional português não resistiu a uns passos de dança.

