Depois de treinar com Diogo Dalot, Bruno Fernandes voltou a ter companhia no jardim, mas desta vez ainda mais especial: a da filha.

Foi o próprio Manchester United a publicar um vídeo do craque português a recriar-se com a bola na companhia da pequena Matilde, com os dois equipados a rigor com as cores dos red devils.

A criança, naturalmente, teve algumas dificuldades em roubar a redondinha ao pai, mas, como comprova o vídeo, não foi isso que a impediu de divertir-se.