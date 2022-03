Após três derrotas consecutivas, o Wolverhampton voltou às vitórias nesta quinta-feira, e logo com uma goleada ao Watford (4-0).

Rúben Neves fechou as contas com um grande golo, assinalado de forma curiosa por Bruno Lage: o treinador português dos Wolves ergueu os dois braços no ar e mostrou-se rendido à finalização do médio, até pela expressão facial.

Ora veja: