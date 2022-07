Nani foi alvo de uma tremenda ovação na sua estreia pelos australianos do Melbourne Victory quando entrou, ao minuto 87, no embate de pré-temporada frente ao Manchester United, clube que o antigo internacional português representou entre 2007 e 2014.

«Foi fantástico, uma grande sensação sentir o calor dos adeptos. Foi bom rever alguns antigos companheiros, as boas memórias no United regressam e fazem-te sentir saudades dos velhos tempos, mas temos de olhar para a frente», comentou o jogador de 35 anos no final do jogo que a equipa inglesa venceu por 4-1.

Enquanto esteve no United, Nani foi quatro vezes campeão de Inglaterra, conquistou duas Taças da Liga, quatro Supertaças de Inglaterra e ainda uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes. Troféus que têm escapado à equipa de Old Trafford nos últimos anos.

«Quero apenas desejar todos os sucessos para o novo treinador, para a nova equipa e espero que o clube regresse à posição onde pertence e volte a conquistar os troféus de que todos temos tantas saudades», destacou ainda.