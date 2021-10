O Palmeiras não foi além de um empate caseiro frente ao Juventude (1-1), em jogo da 23.ª jornada do Brasileirão e atrasou-se na luta pelo título.



O Verdão viu-se em desvantagem logo aos seis minutos quando Guilherme adiantou os forasteiros. Apesar de a equipa de Abel ter igualado a contenda aos 29 minutos, por Danilo, foi incapaz de consumar a reviravolta.



O Palmeiras, campeão da América do Sul, manteve-se no segundo lugar, mas agora a dez pontos do líder Atlético Mineiro, que se impôs no sábado na receção ao Internacional, por 1-0, graças a um golo marcado aos 79 minutos pelo avançado Keno, após assistência do ex-FC Porto Hulk.

