Abel Ferreira saiu a sorrir do duelo português na Libertadores. O Palmeiras goleou o Independiente del Valle, de Renato Paiva, por 5-0 no Allianz Parque, numa partida da segunda jornada do grupo A.



O campeão em título marcou dois golos em nove minutos e construiu, desde cedo, uma vantagem confortável no marcador. Roni fez o 1-0 logo aos 11 minutos com um pontapé fortíssimo já na área e Luiz Adriano ampliou numa jogada semelhante à do primeiro golo.



Na segunda parte o Verdão confirmou a superioridade e marcou por mais três vezes. Patrick de Paula aproveitou um erro do conjunto equatoriano para assinar o 3-0 aos 65 minutos. No quarto de hora final, Roni bisou na conclusão de uma jogada de contra-golpe e Danilo fixou o resultado final aos 81 minutos.



O Palmeiras lidera o grupo A de forma isolada com seis pontos em dois jogos. Por sua vez, o Independiente del Vale terceiro com apenas um ponto.



Veja os golos da partida: