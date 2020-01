Ainda sem Jorge Jesus no banco, o Flamengo perdeu o clássico frente ao Fluminense por 1-0, em jogo da quarta jornada do estadual do Rio de Janeiro.

No Maracanã, Nenê, de calcanhar, apontou o único golo do encontro, aos 72 minutos.

Com este resultado, o Flamengo partilha a liderança do grupo A com o Boavista com sete pontos, enquanto o Fluminense é líder do grupo B, com 12 pontos.