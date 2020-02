Depois de um empate e uma derrota, o Al Ain, de Pedro Emanuel, regressou esta sexta-feira às vitórias, ao vencer por 4-1 no terreno do Ittihad Kalba.

A equipa do técnico português adiantou-se cedo no marcador, por intermédio de Yaisien, aos 17 minutos, mas a formação da casa empatou pouco depois, aos 20m, por Mlapa.

Kodjo Laba voltou a dar vantagem ao Al Ain a dois minutos do intervalo e o experiente Dzsudzsak (71m) e Canedo (90+3m) fecharam o resultado em 4-1 no segundo tempo.

Com este resultado, o Al Ain segue no segundo lugar do campeonato dos Emirados Árabes Unidos, a cinco pontos do líder Shabab Al-Ahli Dubai.