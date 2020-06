André Silva está de pé quente desde o regresso da Bundesliga e este sábado contribuiu com dois golos para a goleada por 4-1 na visita do Eintracht Frankfurt a casa do Hertha Berlim.

A equipa da capital germânica ainda foi para o intervalo a vencer, graças a um golo de Piatek, mas o Eintracht arrancou depois para uma etapa complementar de luxo.

O ex-portista André Silva foi lançado em campo ao intervalo e juntou-se no ataque a Bas Dost, servindo o antigo avançado do Sporting para o golo do empate aos 51 minutos. Ao minuto 62, André Silva fez o golo ao pé com uma execução sublime de calcanhar após jogada fantástica do japonês Daichi Kamada.

Depois de o francês Evan N'Dicka ter ampliado para 3-1, André Silva fechou a contagem ao minuto 86 com uma finalização de pé direito na cara do guarda-redes, apontando dessa forma o sexto golo desde o regresso da Bundesliga.