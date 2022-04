O Leipzig foi a Dortmund golear o Borussia por 4-1, em jogo da 28.ª jornada da Bundesliga.

Konrad Laimer foi a figura do encontro, já que apontou os dois primeiros golos da equipa visitante (21 e 30m), e ainda fez uma brilhante assistência para o terceiro, assinado por Nkunku (57m).

André Silva foi titular no Leipzig, mas saiu ao minuto 78. Raphael Guerreiro fez os noventa minutos do lado do Borussia, que ainda reduziu por intermédio de Malen, ao minuto 84.

Dani Olmo fechou as contas do jogo ao fazer o 4-1 para o Leipzig ao minuto 86, com um belo pontapé de fora da área.

O Borussia Dortmund continua na segunda posição da Bundesliga, mas agora a nove pontos do Bayern, que goleou o Friburgo.

O Leipzig está na quarta posição, agora a nove pontos do Dortmund (e a três do Leverkusen).