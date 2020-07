O Olympiakos continua o passeio na Liga grega. A armada lusa, campeã à condição, bateu o OFI Crete por 2-1, numa partida referente à 31.ª ronda do campeonato helénico.



Pedro Martins fez várias alterações na equipa e deixou os portugueses Semedo e José Sá no banco. Acabaram por ser Bruno Gaspar e Hassan a criarem o lance que desbloqueou o encontro aos 27 minutos. O lateral, que ainda pertence ao Sporting, serviu o avançado egípcio para o 1-0.



O conjunto forasteiro alcançou a igualdade em cima do intervalo por intermédio de Sakor. O golo do triunfo foi apontado por Hassan a sete minutos do final, já depois de Valbuena ter desperdiçado uma grande penalidade.



No outro encontro houve duelo português entre PAOK e AEK. O conjunto de André Simões, Hélder Lopes e Nelson Oliveira, todos titulares, derrotou a equipa orientada por Abel Ferreira (sem Vieirinha) por 2-0 e reentrou na luta pelo segundo lugar.



Os golos do emblema da capital foi anotados por Chygrynskiy (42m) e Livaja (81m).



Feitas as contas, o AEK igualou o PAOK no segundo lugar: ambos têm 59 pontos.