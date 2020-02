O Lille venceu este sábado no terreno do Estrasburgo, por 2-1, em jogo da 22.ª jornada da Liga francesa.

Com José Fonte, Renato Sanches e Xeka no onze (Tiago Djaló não saiu do banco), o Lille sofreu cedo, e com Renato na jogada: o médio perdeu a bola em zona proibida e deixou-a à mercê de Thomasson, que não desperdiçou na cara Maignan.

Foi preciso esperar pela segunda parte para surgir a resposta do Lille: Gabriel empatou aos 65 minutos, a passe de Ikoné, e a dez minutos do fim Osimhen completou a reviravolta de penálti.

Com este resultado, o Lille subiu à condição ao quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. Já o Estrasburgo é nono, com 30 pontos.

Refira-se que o Angers, de Pereira Lage, foi goleado na receção ao Reims, por 4-1.

