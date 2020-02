O Atlético de Madrid esteve duas vezes a vencer no Mestalla, mas o Valência socorreu-se da bola parada para garantir um ponto.

FICHA DE JOGO

Ainda sem o português João Félix, a recuperar de lesão, a formação «colchonera» adiantou-se no marcador ao minuto 15, com um golo de Marcos Llorente.

Com Gonçalo Guedes no onze, o Valência empatou ao minuto 40, por intermédio de Gabriel Paulista, mas Thomas Partey deu nova vantagem ao Atlético ainda antes do intervalo (43m). O internacional ganês recuperou uma bola junto ao grande círculo e acabou a finalizar à entrada da área.

O golo que ditou o 2-2 final apareceu ao minuto 59: Dani Parejo cobrou um livre na esquerdo e Kondogbia apareceu na área, em esforço, a desviar para a baliza de Oblak.

Logo a seguir Gonçalo Guedes cedeu o lugar a Kevin Gameiro (60m).

Com este resultado as duas equipas continuam separadas por dois pontos, com vantagem para o Atlético, que no entanto volta a escorregar na luta pelo título.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO