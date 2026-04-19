O Az Alkmaar conquistou, este domingo, a Taça dos Países Baixos com uma goleada por 5-1 frente ao NEC. Alexandre Penetra, central formado no Benfica e ex-Famalicão, foi titular na formação vencedora.

Nos primeiros 45 minutos, o AZ Alkmaar chegou ao primeiro através do lateral Dani de Wit (32m), que aproveitou uma bola perdida na área adversária.

No segundo tempo, a formação do defesa português conseguiu impor o seu estilo de jogo e comandar as operações. Com o tempo, as oportunidades iam surgindo. Mijnans ampliou a vantagem para 2-0, aos 67 minutos e seis minutos depois Peer Koopmeiners fez o terceiro, num lance onde a defesa do NEC mostrou uma grande displicência defensiva.

Ogawa ainda reduziu para 3-1, contudo dois golos no tempo de descontos - tentos de Smit (90+1m) e Parrot (90+5m) - confirmaram a goleada e, por consequência, a conquista da Taça dos Países Baixos para o AZ Alkmaar.