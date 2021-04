O Rayo Vallecano venceu fora o Almería de José Gomes por 1-0, em jogo da II Liga espanhola.

Lançado no jogo aos 78 minutos, Bebé ainda foi a tempo de ser decisivo. Numa jogada de insistência pelo corredor, ultrapassou um adversário e recuperou a bola depois de a ter perdido. Após uma combinação com um companheiro de equipa, puxou para dentro e rematou colocado de pé esquerdo, com a bola a desviar ligeiramente num defesa antes de entrar na baliza contrária.

Ivanildo Fernandes, jogador emprestado pelo Sporting, foi titular no Almería e acabou expulso por acumulação de amarelos aos 70 minutos, pouco depois de o ex-Benfica João Carvalho ter entrado na equipa da casa.

Com este resultado, o Rayo Vallecano consolida o sexto lugar na Liga espanhola, o último que dá acesso ao play-off de promoção e onde está também o Almería, terceiro classificado com 60 pontos, mais oito do que a equipa de Madrid.