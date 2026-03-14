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Há 49 min
VÍDEO: Bernardo Silva marca golaço... sem querer
Internacional português quis cruzar, mas acabou por aplicar um chapéu ao guarda-redes do West Ham
Internacional português quis cruzar, mas acabou por aplicar um chapéu ao guarda-redes do West Ham
Bernardo Silva inaugurou o marcador no West Ham-Manchester City de forma... involuntária.
O médio internacional português recebeu a bola na esquerda e ao tentar servir um companheiro na grande-área acabou por fazer um chapéu perfeito a Mads Hermansen, guardião do conjunto orientado por Nuno Espírito Santo.
Se dúvidas existissem sobre a intencionalidade de Bernardo, a reação do jogador na comemoração do golo esclareceu-as: não era aquilo que estava no guião, mas foi bem-vindo, claro.
O GOLAÇO DE BERNARDO SILVA EM VÍDEO:
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