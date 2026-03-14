Bernardo Silva inaugurou o marcador no West Ham-Manchester City de forma... involuntária.

O médio internacional português recebeu a bola na esquerda e ao tentar servir um companheiro na grande-área acabou por fazer um chapéu perfeito a Mads Hermansen, guardião do conjunto orientado por Nuno Espírito Santo.

Se dúvidas existissem sobre a intencionalidade de Bernardo, a reação do jogador na comemoração do golo esclareceu-as: não era aquilo que estava no guião, mas foi bem-vindo, claro.

O GOLAÇO DE BERNARDO SILVA EM VÍDEO: