O Manchester City publicou um vídeo que mostra o contributo dos funcionários para as ações solidárias que o clube desenvolveu em época natalícia.

Os jogadores também deram o seu contributo, e Bernardo Silva não se atrapalhou com a tarefa de embrulhar presentes de Natal. «Sou um mestre a fazer isto», diz o internacional português.

João Cancelo também aparece a dar o seu contributo.

O Manchester City ofereceu um postal de Natal e um presente a todas as crianças das escolas primárias da zona leste da cidade e dos lares de acolhimento. Foram doados 45 mil itens a instituições de caridade, incluindo comida, roupa e artigos de higiene.

No dia de Natal serão distribuídas 500 refeições de três pratos.

A campanha do Man City contemplou ainda vídeochamadas do treinador, Pep Guardiola, e de alguns jogadores do plantel, para crianças internadas em hospitais da região, ou pessoas que vivem mais isoladas.