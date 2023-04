Aí vão seis vitórias seguidas na Liga espanhola.

O Atlético de Madrid atravessa um bom momento, e neste domingo bateu o Almería por 2-1, com dois golos de Antoine Griezmann (5 e 43m). Pelo meio marcou Leo Baptistão, para os visitantes, a «meias» com Giménez.

O que é uma pinta rosa na área do Almeria? É golo do Griezmann 😉

🇪🇸 @LaLiga | @Atleti 1 x 0 @U_D_Almeria#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/TtXmhQZ75h — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 16, 2023

O português Samu Costa fez 90 minutos na equipa do Almería. Dyego Sousa não saiu do banco.

O Atlético de Madrid é terceiro classificado, com 60 pontos, a dois do Real Madrid e a 13 do líder Barcelona. O Almería está com 30 pontos, logo acima da zona de despromoção, e à frente do Valência, que neste domingo perdeu em casa com o Sevilha (0-2).

André Almeida foi titular na equipa «che» e saiu ao minuto 80. Loic Badé (55m) e Susu (75m) marcaram os golos do Sevilha, sendo que o Valência acabou o jogo em inferioridade numérica, por expulsão de Moriba (84m).