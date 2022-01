O PSV Eindhoven sofreu para bater o Telstar, nos oitavos da Taça dos Países Baixos.



O conjunto do segundo escalão marcou primeiro no Philips Stadium por intermédio de Aktas aos 17 minutos do encontro na sequência de um pontapé de canto.



No entanto, o líder da Eredivisie igualou a contenda por intermédio de Bruma. Lançado em velocidade, o internacional português driblou o guarda-redes e atirou para o fundo da baliza contrária.



O PSV acabou por garantir o apuramento para os quartos de final com um golo de Joey Veerman com um pontapé à entrada da área depois de um passe de Mwene.



Veja os golos: