O Manchester United iniciou uma digressão de pré-temporada pelos Estados Unidos da América com uma vitória sobre o West Ham por 2-1, no MetLife Stadium, em Nova Jérsia, na madrugada de domingo.

Depois de ter iniciado funções já com o decorrer da época 2024/25, Ruben Amorim tem oportunidade de preparar a equipa pela primeira vez durante uma pré-temporada. Contou com o reforço Matheus Cunha no onze inicial, no apoio ao ponta-de-lança Rasmus Hojlund.

O jogo começou bem para os pupilos do técnico luso, com Rasmus Højlund a acertar no poste logo aos 55 segundos após passe de Bruno Fernandes.

O próprio Bruno inaugurou o marcador de grande penalidade, na sequência de uma falta do guarda-redes do West Ham, Alphonse Areola.

No início da segunda parte, o médio português marcou um golo ainda mais impressionante, colocando a bola fora do alcance de Areola num remate de fora da área. Categoria do capitão do United, que rejeitou uma ida para a Arábia Saudita no início do mercado e parte para a sétima época no clube.

Pouco depois, aos 63 minutos, o extremo inglês Jarrod Bowen fez ainda relançou a discussão do resultado com um golo de belo efeito para o West Ham.

Amorim fez várias alterações no decorrer do jogo utilizando vários jovens. Diogo Dalot foi lançado na segunda parte a partir do banco.

O treinador português elogiou a parte inicial da exibição do Manchester United, mas criticou a rapidez com que a equipa perde a bola no processo de construção. O próximo duelo dos 'Red Devils' acontece na quinta-feira, contra o Bournemouth, também nos EUA.