HISTÓRICO! Bruno Fernandes tornou-se no jogador com mais assistências (21) numa temporada da Premier League, superando Kevin De Bryune (2019/20) e Thierry Henry (2002/03), ambos com 20. Quanto ao jogo, o Manchester United fechou a temporada com uma vitória por 3-0 sobre o Brighton.

O feito histórico de Bruno Fernandes chegou aos 33 minutos. O internacional português bateu o canto e encontrou a cabeça de Dorgu, que não desperdiçou a oportunidade de fazer o primeiro do encontro.

Ora veja o momento em que Bruno Fernandes faz história:

Pouco tempo depois, Mbeumo finalizou uma grande jogada dos Red Devils. Embora fique registada alguma passividade da defesa do Brighton, importa salientar a triangulação muito bem feita por parte da turma de Carrick.

A cereja no topo do bolo chegou na segunda parte, aos 48 minutos. Dorgu devolveu o presente a Bruno Fernandes, que rematou forte e cruzado para o 3-0. Internacional português termina a Premier League com nove golos e 21 assistências em 35 jogos

Desta feita, o Manchester United fecha a temporada no terceiro lugar, com 71 pontos. O Brighton, por sua vez, é oitavo classificado, com 53 pontos, e garante a qualificação para a Liga Conferência.

Noutros resultados, em jogo entre despromovidos, o Wolves e o Burnley empataram por 1-1. Embora a partida já não interessasse para as contas das duas equipas, o Wolverhampton chegou à vantagem cedo no encontro através de Armstrong, que não desperdiçou a grande penalidade (cinco minutos).

A resposta do Burnley só chegou na segunda parte quando Flemming, aos 47 minutos, empatou o encontro, resultado que não se alterou até ao apito final.

Com este resultado, o Wolves mantém-se no último lugar, com 20 pontos. O Burnley é penúltimo, com 22 pontos.