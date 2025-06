Rúben Neves foi recebido com palmas e um bolo de festa no treino do Al Hilal, no regresso do internacional português aos treinos do clube saudita após a conquista da Liga das Nações.

O bolo foi decorado a rigor - com uma fotografia de Neves com a Taça da Liga das Nações. Sorridente, o luso agradeceu. O atleta de 27 anos marcou o penálti decisivo na final, diante da Espanha.

Rúben Neves integrou a comitiva que vai competir no Mundial de Clubes. O Al Hilal está inserido no Grupo H, com Real Madrid, Pachuca e Salzburgo.