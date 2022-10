Assim que acabou o Liverpool-Man City, com vitória da equipa da casa, por 1-0, João Cancelo assumiu responsabilidades.

O internacional português teve uma má abordagem no lance do golo de Salah, e no final reconheceu isso mesmo, aos colegas.

Em imagens exibidas pela Eleven Sports Portugal, é possível perceber uma frase de Cancelo para o colega Phil Foden, enquanto bate no peitol: «It's my fault (A culpa é minha).»

Veja as imagens: