Cristiano Ronaldo voltou aos golos na vitória da Juventus em Bolonha, através da conversão de um penálti, mas protagonizou também um livre desastrado.

Logo na fase inicial do encontro, ainda com um nulo no marcador, o internacional português tentou a sorte de uma zona próxima à esquina da área, mas o remate saiu muito torto.

Ronaldo ficou a olhar para a relva, mas o momento foi partilhado por algumas contas associadas ao Barcelona, que aproveitaram logo para recordar o melhor aproveitamento que Lionel Messi tem feito deste tipo de lances.

Uma conta refere mesmo que o português já não marca um golo de livre, para o campeonato, há três anos.