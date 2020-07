Depois da goleada por 4-0 ao Liverpool, o Manchester City foi surpreendido na visita ao terreno do Southampton e Pep Guardiola experienciou uma sensação inédita na carreira até agora: três derrotas consecutivas fora de casa em jogos para o campeonato, seja em Espanha (Barcelona), Alemanha (Bayern Munique) ou Inglaterra (Man City).

Com João Cancelo e Bernardo Silva a titulares, os citizens foram surpreendidos com um golo de Che Adams, que aproveitou uma perda de bola no início do processo de construção da equipa de Guardiola para fazer um chapéu ao ex-Benfica Ederson, que estava adiantado.

O Manchester City aberbou assim a nona derrota na Liga inglesa, mas mantém-se seguro na vice-liderança com 66 pontos, menos 23 (!) do que o Liverpool e mais oito do que o Leicester.

