Chiquinho está de pé quente pelo Olympiakos! No dia nove de agosto, decidiu um duelo de preparação diante do Union Berlim com um golaço de fora da área. Nesta quinta-feira, o médio português voltou a marcar um tento de belo efeito.

Desta feita, diante do Nápoles, campeão italiano em título. Perante o adiantamento do guarda-redes Vanja Milikinkovic-Savic, Chiquinho reagiu rápido e colocou a bola por cima do guardião.

No entanto, este tento não serviu de muito ao Olympiakos, que perdeu por 2-1. Chiquinho marcou já nos descontos da partida de preparação. Antes dele, Matteo Politano (16m) e Lorenzo Lucca (54m) fizeram os golos do Nápoles.

Durante a primeira parte, o avançado Romelu Lukaku ficou caído no chão e acabou substituído após apresentar queixas na coxa esquerda. Pode ter sofrido uma lesão muscular que o afaste da competição durante algumas semanas.