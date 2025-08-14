VÍDEO: Chiquinho assina (novo) golaço diante do Nápoles
Duelo ficou marcado ainda por uma lesão de Romelu Lukaku
Chiquinho está de pé quente pelo Olympiakos! No dia nove de agosto, decidiu um duelo de preparação diante do Union Berlim com um golaço de fora da área. Nesta quinta-feira, o médio português voltou a marcar um tento de belo efeito.
Desta feita, diante do Nápoles, campeão italiano em título. Perante o adiantamento do guarda-redes Vanja Milikinkovic-Savic, Chiquinho reagiu rápido e colocou a bola por cima do guardião.
No entanto, este tento não serviu de muito ao Olympiakos, que perdeu por 2-1. Chiquinho marcou já nos descontos da partida de preparação. Antes dele, Matteo Politano (16m) e Lorenzo Lucca (54m) fizeram os golos do Nápoles.
Durante a primeira parte, o avançado Romelu Lukaku ficou caído no chão e acabou substituído após apresentar queixas na coxa esquerda. Pode ter sofrido uma lesão muscular que o afaste da competição durante algumas semanas.
