Chiquinho só precisou de dois minutos para marcar o primeiro golo na Liga turca.

Em dia de estreia, o médio cedido pelo Benfica deu vantagem ao Giresun na receção ao Fenerbahçe.

A equipa visitante conseguiu dar a volta ao marcador, ainda assim, com golos de Enner Valencia (30m) e do grego Dimitris Pelkas, antigo jogador do Vitória de Setúbal (30m).

Para além de Pizzi, que marcou na estreia pelo Basaksehir, outro médio cedido pelo Benfica marcou nesta jornada do campeonato turco.