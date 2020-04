Mourinho não só dá treinos como participa neles. Com a equipa a treinar por videoconferência face à pandemia de Covid-19, o português foi «apanhado» a pedalar numa bicicleta no vídeo divulgado pelo clube. Ao mesmo tempo os jogadores cumpriam as instruções do preparador físico.



De seguida, Mourinho aventurou-se com um elástico e repetiu o exercício que o colega da equipa técnica estava a fazer.