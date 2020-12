A influência de Bruno Fernandes no rendimento do Manchester United é incontornável. E há um lance do jogo deste sábado, no reduto do Leicester, que prova isso mesmo: o português estava no chão, a queixar-se de um lance dividido, mas ainda assim foi procurado por um colega.

O jogo caminhava para o fim, com 2-2 no marcador, e Axel Tuanzebe não hesitou em procurar o internacional português, que lá teve de levantar-se para prosseguir a jogada.

Ora veja: