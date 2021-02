O Al Ain aproximou-se do pódio do campeonato dos Emirados Árabes Unidos ao bater fora de portas o Al Fujairah por 3-1, no jogo de encerramento da 17.ª ronda da prova.



Caio Canedo foi a figura do encontro ao marcador dois golos, aos 23 e 83 minutos. Pelo meio, o brasileiro naturalizado emiradense ainda conquistou a grande penalidade que permitiu a Kodjo Laba fazer o 3-1.



O golo de honra do Al Fujairah foi anotado por Samuel Armenteros.



Refira-se que Pedro Emanuel utilizou Wilson Eduardo, ex-Sp. Braga, e Nakajima, cedido pelo FC Porto na equipa inicial.

A formação treinada por Pedro Emanuel subiu ao quarto lugar, com 30 pontos, em igualdade com Al Nasr, quinto, e capitalizou os deslizes dos três primeiros colocados, que cederam empates nesta ronda.



Os golos do encontro: