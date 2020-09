Os últimos episódios do documentário do Tottenham realizado pela Amazon vão ser disponibilizados esta segunda-feira, mas um trailer mostra a forma como José Mourinho lidou com a discussão entre Hugo Lloris e Son, ao intervalo do jogo com o Everton.

Capitão de equipa, o guarda-redes francês reprovou o coreano por não ter recuado no terreno em determinado lance, e o diálogo tornou-se intenso, pelo que os jogadores tiveram de ser separados ainda no relvado.

Já no balneário os ânimos continuaram exaltados, até à palestra de Mourinho.

«Relativamente ao que aconteceu aqui....não sei a história toda, só sei que ele queria que tu recuasses ...Se fores um miúdo, alguém mimado, então é muito mau. Se levas da melhor maneira, então tornas-te mais forte. Provavelmente isto não aconteceria há um ou dois meses, ou há um ou dois anos. Aconteceu porque agora vocês exigem mais uns dos outros, sentem mais a responsabilidade de dar mais», referiu o técnico português.

O Tottenham segurou a vantagem de 1-0 que já tinha conquistado, e no final do jogo, aliviados com o triunfo, Son e Lloris abraçaram-se e sorriram.