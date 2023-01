Cristiano Ronaldo já recebeu a braçadeira da equipa denominada «Rhyade Season», que vai defrontar o Paris Saint-Germain no próximo dia 19 de janeiro.

Este jogo particular deve marcar a estreia de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, embora não com a camisola do Al Nassr, mas sim de um combinado entre a sua nova equipa e jogadores do rival, Al Hilal.

Cristiano Ronaldo recebeu a braçadeira de Turki Al-Sheikh, dono do Almería e presidente da Autoridade para o Entretenimento.