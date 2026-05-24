VÍDEO: Cruzeiro de Artur Jorge vence Chapecoense
Equipa do treinador português ocupa o oitavo lugar do campeonato brasileiro
Equipa do treinador português ocupa o oitavo lugar do campeonato brasileiro
O Cruzeiro, orientado pelo português Artur Jorge, venceu, este domingo, a Chapecoense por 2-1, em jogo a contar para 17.ª jornada do campeonato brasileiro.
Depois do empate frente ao Palmeiras de Abel Ferreira, a equipa do treinador português procurava regressar às vitórias diante do último classificado.
Perto da meia hora de jogo, Kaio Jorge converteu uma grande penalidade e colocou o Cruzeiro na frente do marcador. Aos 32 minutos, a equipa da casa voltou a fazer balançar as redes da baliza da Chapecoense, mas o lance foi invalidado por falta de Sinisterra. No segundo tempo, o avançado colombiano não cometeu falta e atirou para o 2-0, aos 73 minutos. O golo fica marcado por um bom envolvimento ofensivo por parte dos homens de Artur Jorge.
A Chapecoense procurava responder e corria atrás do resultado. Mesmo com dois golos de desvantagem a formação visitante foi capaz de assustar e colocar alguma dúvida no marcador. João Paulo (79m) reduziu para 2-1 e Bolasie, ex-Sporting, restabeleceu o empate aos 84 minutos, fazendo gelar os adeptos do Cruzeiro. Contudo, o golo do avançado foi anulado por fora de jogo.
Com este resultado, o Cruzeiro ocupa o nono lugar, com 23 pontos. A Chapecoense, por sua vez, ocupa o último lugar, com apenas nove pontos.